Вячеслав Фетисов: "В КХЛ у всех должны быть равные возможности"

Прославленный в прошлом защитник, а ныне член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов в интервью "СЭ" выразил уверенность, что для КХЛ единственный путь к прогрессу – равные возможности.

– Сейчас СКА как раз пытается создать базовый клуб сборной, как было в советский период. Как вы на это смотрите? Правильно ли это по отношению к КХЛ?

– Я считаю, что равные возможности – это единственный путь к прогрессу. И уже не раз об этом говорил. Все искусственные какие-то вещи – мне кажется, они не работают. Пятерки, тройки, игроки рождаются, но не обязательно в одной команде. Самобытные были в свое время тройки и динамовские, и спартаковские, не говоря о ЦСКА, и нижегородские-горьковские. И тот опыт тоже должен заслуживать какого-то внимания. Та неординарность, та самобытность. Вот мы играли на том же Кубке Канады-1981, где победили – по-моему, у нас там были четыре звена из разных клубов. Из ЦСКА, из "Спартака", из "Динамо", из "Торпедо". (Игорь ЕРОНКО)

Вячеслав Фетисов: "То, что молодые уезжают в НХЛ, идет на пользу только сборной"