Вячеслав Фетисов: "Проблемы "Динамо" налицо, новому руководству предстоит непростая задача"

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что московское "Динамо" является брендом отечественного хоккея и его нужно сохранить в чемпионате. Напомним, что игроки столичного клуба отказываются подписывать контракты с новыми руководителями команды и выйдут на рынок свободных агентов.

– Как было допущено до этих проблем – это одна история, – цитирует "Р-Спорт" Фетисова. – Один попечительский совет этой организации чего стоит! "Динамо" – бренд нашего отечественного хоккея, надо было сделать все, чтобы сохранить клуб и дать ему возможность участвовать в предстоящем чемпионате. У лиги есть регламент, есть порядок, но проблемы у "Динамо" налицо, новому руководству клуба предстоит непростая задача привести все в соответствие с требованиями КХЛ.

Отношение к клубам без исключений – это усиление лиги как таковой. Самое главное – стабильность и перспективы, мы не должны по-разному относиться к разным клубам. Это не формат сильных лиг.