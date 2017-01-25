Вячеслав Фетисов: "Одинаковые условия для всех клубов КХЛ поднимут интерес к хоккею"

Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов заявил, что текущие условия клубов КХЛ вызывают разочарование у болельщиков и портят имидж лиги. Ранее сообщалось, что порядка 10 команд имеют задолженности по зарплатам перед игроками в текущем сезоне.

– Если мы когда-либо примем решение создать одинаковые условия для всех клубов, то сможем поднять интерес к хоккею, – цитирует ТАСС Фетисова. – А пока то, что есть сейчас, – это разочарование людей и имидж хоккея в целом.