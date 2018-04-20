17:50 20 апреля | Хоккей — КХЛ

Вячеслав Фетисов: "Не хожу в ЛДС ЦСКА. Если тебя не уважают, то и ты уважать не должен"

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Легендарный защитник Вячеслав Фетисов, которому сегодня исполняется 60 лет, пожелал удачи ЦСКА в финале Кубка Гагарина и объяснил, почему не посещает арену армейцев.

- Я не хожу в ЛДС ЦСКА. По одной простой причине. Если тебя не уважают – то и ты уважать не должен. Хотя я никогда такого даже представить себе не мог. А я ведь с 10 лет в ЦСКА. Я там вырос, я бесконечно благодарен тому ЦСКА, в котором я вырос.

По Кубку Гагарина… Я бы хотел, чтобы у болельщиков продолжался тот праздник, который был после финала Западной конференции. (Игорь ЕРОНКО)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Семёныч1955

В России идёт Юниорский Чемпионат Мира, а в прессе и на ТВ молчок ? Одно НХЛ освещается - Стыдобище! СЭ и спортивные обозреватели , да и Третьяк с ФХР - проснитесь .

07:22

4rfv5tgb

Еще и за Спартак сыграл

22:16 20 апреля

Garry1979

и не только в 2002

19:22 20 апреля

aech_63

за что его уважать то, торганул честью Родины в 2002 году.

18:50 20 апреля

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