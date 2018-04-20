Вячеслав Фетисов: "Не хожу в ЛДС ЦСКА. Если тебя не уважают, то и ты уважать не должен"

Легендарный защитник Вячеслав Фетисов, которому сегодня исполняется 60 лет, пожелал удачи ЦСКА в финале Кубка Гагарина и объяснил, почему не посещает арену армейцев.
- Я не хожу в ЛДС ЦСКА. По одной простой причине. Если тебя не уважают – то и ты уважать не должен. Хотя я никогда такого даже представить себе не мог. А я ведь с 10 лет в ЦСКА. Я там вырос, я бесконечно благодарен тому ЦСКА, в котором я вырос.
По Кубку Гагарина… Я бы хотел, чтобы у болельщиков продолжался тот праздник, который был после финала Западной конференции. (Игорь ЕРОНКО)
Материалы других СМИ
Семёныч1955
В России идёт Юниорский Чемпионат Мира, а в прессе и на ТВ молчок ? Одно НХЛ освещается - Стыдобище! СЭ и спортивные обозреватели , да и Третьяк с ФХР - проснитесь .
07:22
4rfv5tgb
Еще и за Спартак сыграл
22:16 20 апреля
Garry1979
и не только в 2002
19:22 20 апреля
aech_63
за что его уважать то, торганул честью Родины в 2002 году.
18:50 20 апреля