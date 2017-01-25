Вячеслав Фетисов: "Молодежная команда была надеждой для "Спартака"

Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов заявил, что проблемы "Спартака" кроются в молодежной команде красно-белых, игроков которой разобрали другие клубы КХЛ. Сезон-2014/15 молодежка пропустила из-за финансовых проблем клуба, а в текущем чемпионате МХЛ занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. МХК "Спартак" является обладателем Кубка Харламова 2014 года. Главная команда красно-белых на данный момент имеет серию поражений из девяти матчей.

– Молодежная команда могла бы быть перспективой и надеждой "Спартака", но эту молодежь растащили, – цитирует ТАСС Фетисова. – Бренд "Спартака" крутой. Надеюсь, что будут приняты какие-то решения.