Вячеслав Фетисов: "К сожалению, мне придется уйти из совета директоров КХЛ"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объявил о том, что покидает совет директоров КХЛ из-за юридических причин.

– Правда ли, что вы покидаете совет директоров КХЛ?

– Да. Есть закон, запрещающий депутатам заниматься коммерческой деятельностью, – заявил Фетисов. – Не знаю, где там коммерческая деятельность, но, к сожалению, мне придется уйти.

– Может ли лига оставить вас в качестве условно консультанта?

– Это КХЛ должна решать, нужен им такой консультант или нет. (Игорь ЕРОНКО)