Вячеслав Фетисов: "К сожалению, мне придется уйти из совета директоров КХЛ"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объявил о том, что покидает совет директоров КХЛ из-за юридических причин.
– Правда ли, что вы покидаете совет директоров КХЛ?
– Да. Есть закон, запрещающий депутатам заниматься коммерческой деятельностью, – заявил Фетисов. – Не знаю, где там коммерческая деятельность, но, к сожалению, мне придется уйти.
– Может ли лига оставить вас в качестве условно консультанта?
– Это КХЛ должна решать, нужен им такой консультант или нет. (Игорь ЕРОНКО)
Материалы других СМИ
rusfed 2.0
... и призналась заодно, что занимается коммерческой деятельностью, то есть распиливает бабло
15:08
rusfed 2.0
ФХР выдавила последнего инакомыслящего
15:07