15:00 | Хоккей — КХЛ

Вячеслав Фетисов: "К сожалению, мне придется уйти из совета директоров КХЛ"

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объявил о том, что покидает совет директоров КХЛ из-за юридических причин.

– Правда ли, что вы покидаете совет директоров КХЛ?

– Да. Есть закон, запрещающий депутатам заниматься коммерческой деятельностью, – заявил Фетисов. – Не знаю, где там коммерческая деятельность, но, к сожалению, мне придется уйти.

– Может ли лига оставить вас в качестве условно консультанта?

– Это КХЛ должна решать, нужен им такой консультант или нет. (Игорь ЕРОНКО)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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rusfed 2.0

... и призналась заодно, что занимается коммерческой деятельностью, то есть распиливает бабло

15:08

rusfed 2.0

ФХР выдавила последнего инакомыслящего

15:07

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