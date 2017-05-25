Вячеслав Фетисов: "Если ситуация с финансированием в "Кузне" изменится, то никто не будет против возвращения в КХЛ"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что изменение финансовой ситуации в новокузнецком "Металлурге" позволит ему вернуться в КХЛ. В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении "Кузни" из лиги.

- Обидно, жалко людей, которые уже привыкли ходить на хоккей в Новокузнецке, - цитирует ТАСС Фетисова. - У них большое количество высококлассных хоккеистов, которые играют, радуют. Хочется им посочувствовать и пожелать, чтобы они не бросали команду, в какой бы лиге она не играла. Если хоккей в Новокузнецке является любимой игрой, то люди будут ходить на свою команду, поддерживать ее.

Если ситуация с финансированием изменится, то никто не будет против, чтобы команда вернулась в лигу.