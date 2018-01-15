Вячеслав Фетисов: "Адмиралу" сложно рассчитывать на будущее"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, который принимал участие в создании во Владивостоке хоккейного клуба "Адмирал", сомневается, что у "моряков" есть будущее. По его словам, чтобы изменить ситуацию к лучшему, дальневосточникам необходимы профессиональные люди, планы и стратегии.

Напомним, что "Адмирал" был создан в 2013 году. Создание клуба курировал Вячеслав Фетисов.

– С тем, что происходит последние пару лет, "Адмиралу" сложно рассчитывать на будущее. Но я разговаривал с врио губернатора, и он очень хочет восстановить то, что было в самом начале, – приводит Deita.ru слова Фетисова. – Тогда нам удалось убедить руководство КХЛ в том, что хоккей во Владивостоке должен быть.

Была проделана колоссальная работа, Могильный и Филиппенко сумели в рекордный для книги Гиннеса срок создать команду, запустить дворец и создать атмосферу, когда народ мечтал попасть на "Фетисов Арену".

Потом было принято решение поменять все, и мы видим сегодня то, что видим. Еще раз повторю, я несколько раз общался с врио губернатора, и он очень хочет воссоздать то, что было в самом начале. Но для этого нужны профессиональные люди, планы, стратегии. А самое главное – стабильность. Финансовая – в том числе.

"Адмирал" трещит по швам. Выживет ли клуб?