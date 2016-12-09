Вячеслав Быков: "Я, в общем-то, от хоккея и не отходил"

Бывший главный тренер сборной России и некоторых клубов КХЛ Вячеслав Быков в интервью официальному сайту КХЛ отметил, что он продолжает заниматься хоккеем. По словам наставника, у него есть приоритеты, которыми он не может поступиться.

– Вы сами пропускаете уже второй сезон. Не соскучились по тренерской работе?

– Я, в общем-то, от хоккея и не отходил, хоккеем и занимаюсь. Помогаю во "Фрибуре". А сейчас с программой, о которой вам рассказал, будем с ребятами еще больше в хоккей внедряться. Просто пока есть приоритеты, которыми я не могу поступиться.

– Но тонус поддерживаете?

– Безусловно. Хоккей меня сделал, и сейчас время отдавать.