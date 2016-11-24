Вячеслав Быков: "Я бы не уменьшил, а увеличил площадки"

Сегодня в Москве прошла презентация программы одной из российских аналитических хоккейных систем, в разработке которой участвует бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков. После окончания мероприятия он ответил на вопросы корреспондента "СЭ".

– Правильно ли это с точки зрения КХЛ, что одна команда настолько сильнее остальных, размазывая всех подряд соперников?

– Опять же – что ставится во главу угла, от чего отталкиваться? Лига же вроде бы декларирует ориентированность на сборную. В принципе, и в этой ситуации, с доминирующим клубом, можно найти позитив. Во-первых, это не значит, что он обязательно выиграет чемпионат. Во-вторых, у других команд есть возможность сопоставить себя с флагманом и за счет этого выстроить стратегию так, чтобы его обыгрывать. Что сулит развитие. Да и те клубы, что у нас наверху, они же не отдадут просто так пальму первенства, будут что-то придумывать, что опять же обещает развитие. Я всегда стараюсь искать во всем позитив. И тут определенно есть положительные моменты.

– Трудно найти позитив в том, что СКА громит одного соперника за другим.

– Понятно, что есть те, кто недоволен таким положением дел. Но раз уж наверху было принято такое решение, развернут такой проект под Олимпийские игры, все хоккейное сообщество должно консолидироваться и помочь, а потом уже в ход должен пойти серьезный анализ. Нужно будет подумать, как идти вперед дальше, как развиваться.

– Сейчас много разговоров о том, что в КХЛ стоило бы уменьшить площадки. Как вы к этому относитесь?

– А я бы еще и увеличил их! Чтобы хоккей еще был более зрелищным. Чтобы не было такого, как сейчас, когда он становится все более прагматичным, более прямолинейным, вертикальным, как мы любим называть. А не хватает вот этого ностальгического, импровизационно-классического хоккея – вот как завернул, – когда игру можно было по части искусства сравнивать с балетом. Хоккей мощно эволюционирует. И это уже влечет за собой повышение травматизма. Поэтому я за увеличение площадок. Больше будет места – красивее будет хоккей. А не только одна борьба со столкновениями. (Игорь ЕРОНКО)

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