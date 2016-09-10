Вячеслав Быков: "С каждым новым сезоном Мозякин играет все лучше и лучше"

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков не удивится, если Сергей Мозякин будет играть до 40 лет. Сегодня 35-летний форвард магнитогорского "Металлурга" догнал Бориса Михайлова по количеству шайб (428) в чемпионатах страны.

– Я познакомился с Сергеем Мозякиным, когда в 2004 году мы начали работать в ЦСКА, – цитирует официальный сайт КХЛ Быкова. – Безусловно, это одаренный, талантливый спортсмен, и к тому же приятный человек. Бог наградил его талантом, и благодаря своему трудолюбию Сергей с каждым годом этот талант шлифует, как хороший ювелир придает огранку драгоценному камню. Поэтому с каждым новым сезоном Мозякин играет все лучше и лучше.

Я, кстати, не скажу, что он поздно раскрылся. Еще до того, как я пришел в ЦСКА, Мозякин подавал надежды. Он сам из Ярославля, и в ярославской школе он довольно-таки успешно выступал. Так что предпосылки были! А, кроме того, важно ведь не только раскрыть талант спортсмена, но и дать ему возможность дальше совершенствовать и улучшать свои качества. А Сергей – парень трудолюбивый, и он хорошо пользовался тем, чем его наградила судьба. Так что раскрывался он постепенно, но уверенно.

Мне было очень приятно работать с Мозякиным, будь то ЦСКА или сборная. По характеру он – жизнерадостный, открытый, с такими людьми одно удовольствие общаться. А сколько лет он еще будет выступать на таком высочайшем уровне – зависит от его здоровья. Желание-то, я думаю, у него не пропадет. Когда такой игрок почувствовал, что такое успех и победа, то с каждым годом он становится все голоднее. А по катанию Сергей легкий, и сама морфология дает ему возможность играть долго. Если он до 40 лет будет играть – сюрпризом для меня это не станет. Желаю Сергею добиться того, чего он желает, и передаю ему большой привет!