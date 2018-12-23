Вячеслав Быков: "Рад за Мартемьянова, мы приобрели еще одного интересного и интеллигентного тренера"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков порадовался за Андрея Мартемьянова, чей "Автомобилист" сейчас возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

- Я играл вместе с Андреем Мартемьяновым в ЦСКА, и я очень рад, что у него сейчас получается в "Автомобилисте", - приводит слова Быкова официальный аккаунт КХЛ "Вконтакте". - Результат его команды показывает, что мы приобрели еще одного яркого, интересного и интеллигентного тренера. Это идет на пользу всей КХЛ. Вообще, на Урале, в частности, в Челябинске, очень хорошие традиции и школа, которая славится своими игроками не первый десяток лет. Эти традиции впитались еще в 1960-е годы, и там они переходят из поколения в поколение. Они не утеряны. Там вырастают очень неплохие игроки и тренеры, я очень рад за своих земляков.

Андрей Мартемьянов возглавил "Автомобилист" перед текущим сезоном. Сейчас его команда идет на первом месте Восточной конференции, в ее активе 69 очков в 42 играх.