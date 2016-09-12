12:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Вячеслав Быков - про возвращение: "С Захаркиным мы находимся в контакте"

0
0
0

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков не получал предложений по работе от клубов. Наставник по семейным обстоятельствам приостановил тренерскую карьеру после окончания сезона-2014/15, в котором он привел СКА к завоеванию Кубка Гагарина. Ранее появилась информация, что 56-летний специалист может вновь возглавить "Салават Юлаев", главным тренером которого является его бывший помощник Игорь Захаркин.

- Первый раз об этом слышу, все это слухи и домыслы, - цитирует ТАСС Быкова. - Я сейчас занимаюсь своими делами, никакие клубы ко мне не обращались. С Захаркиным мы находимся в контакте, общаемся, но только на личные темы.

Возвращение в следующем сезоне? Посмотрим, время покажет.

 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3613839

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ