Вячеслав Быков - про возвращение: "С Захаркиным мы находимся в контакте"

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков не получал предложений по работе от клубов. Наставник по семейным обстоятельствам приостановил тренерскую карьеру после окончания сезона-2014/15, в котором он привел СКА к завоеванию Кубка Гагарина. Ранее появилась информация, что 56-летний специалист может вновь возглавить "Салават Юлаев", главным тренером которого является его бывший помощник Игорь Захаркин.

- Первый раз об этом слышу, все это слухи и домыслы, - цитирует ТАСС Быкова. - Я сейчас занимаюсь своими делами, никакие клубы ко мне не обращались. С Захаркиным мы находимся в контакте, общаемся, но только на личные темы.

Возвращение в следующем сезоне? Посмотрим, время покажет.