Вячеслав Быков назначен консультантом академии "Ак Барса"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заключил соглашение о сотрудничестве с "Ак Барсом"​, сообщает официальный сайт КХЛ. Специалист в сезоне-2018/19 будет консультировать научно-методический центр Академии хоккея и Центр развития игроков "Ак Барса". Также в рамках работы Быкова в Казани и Альметьевске запланировано проведение регулярных мастер-классов для игроков и семинаров для тренеров СДЮСШОР "Ак Барс", ДЮСШ "Динамо" и ДЮСШ "Нефтяник".

– Для меня почетно быть в системе хоккейного клуба "Ак Барс", и я рад, что вновь смогу поработать с Игорем Захаркиным, который уже более года сотрудничает с Академией хоккея, – сказал Быков. – Наша задача – подготовка нового поколения хоккеистов, которые смогут играть на высшем уровне. Вместе с развитием игровых навыков мы должны делать акцент на развитие личности, помня о том, что воспитание – и хоккейное, и человеческое – должно идти параллельно.

Быков на клубном уровне возглавлял ЦСКА, "Салават Юлаев" и СКА. С последними двумя клубами он выиграл по одному Кубку Гагарина. С 2006 по 2011 год он также работал со сборной России, завоевав два золота и серебро чемпионатов мира. После ухода из СКА в 2015 году не работал.