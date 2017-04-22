Вячеслав Быков: "Надеюсь, что у Захаркина получится в "Югре"

Бывший наставник сборной России Вячеслав Быков заявил, что опыт Игоря Захаркина поможет "Югре" в развитии клуба. По итогам минувшего сезона регулярного чемпионата клуб из Ханты-Мансийска занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Захаркин возглавил клуб по окончании сезона.

- "Югре" должны помочь его опыт, знания, стремления, какие-то новые наработки, технологии, которые тоже добавляют динамики развития не только первой команде, но и всей структуре клуба, - цитирует ТАСС Быкова. - Я надеюсь, что у него получится там: в любом случае, здесь важно смотреть, как будет развиваться команда, что связано не только с конечным результатом, но и с динамикой развития, с тем, какой хоккей команда будет пропагандировать. Есть много факторов, которые должны быть приняты во внимание, чтобы оценивать качество работы тренера, и я бы хотел, чтобы руководители клубов тоже обращали на это внимание.