Вячеслав Быков: "На "Востоке" будет интересная борьба и много хороших "дерби"

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков перед стартом нового сезона в КХЛ в интервью "СЭ" назвал команды, за которыми ему будет интересно посмотреть помимо СКА и ЦСКА. Он ждет интересной борьбы в Восточной конференции.

– Интересно, какой хоккей покажет "Авангард" со шведской диаспорой, - отметил Быков. - "Ак Барс" как всегда – крепкий орешек. В любой момент казанская темная лошадка может преподнести сюрприз, особенно с учетом возвращения Андрея Маркова. Перестраивается "Магнитка", но, несмотря на изменения в составе, магнитогорцы остаются опытными кубковыми бойцами. "Салават" с приходом финского штаба выглядит солидно. На "Востоке" будет интересная борьба и много хороших "дерби". (Евгений БЕЛОУСОВ)

Стартовый матч нового регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА состоится сегодня, 21 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полностью интервью Быкова