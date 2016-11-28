Вячеслав Быков: "Мы с Захаркиным сажали студентов, они считали нам статистику"

Бывший главный тренер ЦСКА, "Салавата Юлаева", СКА и сборной России Вячеслав Быков побывал в Москве и поговорил с корреспондентом "СЭ". Он подчеркнул важность статистических данных в работе.

– Известно, что Захаркин – апологет аналитических методов. Не он ли привлек ваше внимание к детальному обсчету всего и вся?

– А аналитика – действительно его сильное качество. Но мы оба всегда прекрасно понимали, насколько это важно.

– Во времена работы в сборной вы тоже уделяли внимание продвинутой статистике и аналитике?

– Информация первостепенна. Не так давно мы сажали студентов, благо Захаркин был начальником кафедры хоккея в РГУФК, и они обсчитывали нам матчи сборной. Мы двух зайцев убивали – нам статистика ничего не стоила, а студенты еще и обучались. Чуть пораньше – я помню, как Тихонов говорил на следующий день после игры: "Я всю ночь просматривал хоккей". Он смотрел и считал, выуживал информацию. Сейчас, имея соответствующее программное обеспечение, все это значительно упрощается. По прошествии матча можно узнать множество деталей, которые могут даже не попадать в поле твоего зрения, но быть очень важными. Я рад, что такие вещи, основанные на машинном зрении, приходят в хоккей у нас прямо сейчас. (Игорь ЕРОНКО)

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