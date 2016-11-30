Вячеслав Быков: "Могу поработать ассистентом у Захаркина"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков готов стать ассистентом своего бывшего помощника Игоря Захаркина, возглавляющего "Салават Юлаев", сообщают "Известия". Также специалист подчеркнул, что доминирование СКА в текущем сезоне пойдет на пользу другим клубам, которые будут тянуться за армейцами.

– Игорь Захаркин уже закрепился в КХЛ как главный тренер. Уже задумывались над тем, что при возобновлении тренерской практики "выдернуть" его из "Салавата Юлаева" вам будет сложно и придется искать нового старшего тренера в свой штаб?

– Я могу у него ассистентом поработать. У нас тандем, мы дополняем качества друг друга. Я никогда не разделял себя с Игорем. Да, последнее решение – за главным тренером. Но оно возникает после дискуссий внутри клуба.

– СКА перед этим сезоном собрал лучший в КХЛ состав хоккеистов, назначил его тренировать штаб сборной России во главе с Олегом Знарком, и теперь он лидирует в регулярном чемпионате, громя почти всех соперников. Это не напоминает чемпионат СССР и доминирование в нем ЦСКА?

– Прерогатива для нашего хоккея сейчас – это интересы сборной. Под эту цель создали базовый клуб. По крайней мере так преподносится ситуация. Поставлена такая задача, и выбран подобный путь. В будущем мы проанализируем результаты этой концепции и поймем, насколько она эффективна.

– Уровень КХЛ не страдает от этого?

– Из любой ситуации каждый может выжать для себя максимум. Да, клубы будут противостоять очень сильному сопернику. Но есть положительный аспект – все команды получают возможность соизмерить свой текущий уровень со СКА. И, проанализировав ошибки в играх с петербургским клубом, стремиться к его уровню. Клубы не должны падать до уровня других – они должны тянуться к лучшим. И СКА в данном случае начинает толкать моду, зачинать ее.