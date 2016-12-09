Вячеслав Быков: "Ковальчук и Дацюк - украшение и лучшая реклама хоккея"

Бывший главный тренер сборной России и ряда клубов КХЛ Вячеслав Быков похвалил форвардов СКА Илью Ковальчука и Павла Дацюка за яркую игру в текущем сезоне.

- Илья еще раз показал, что он не опускал свою планку. Просто у каждого спортсмена бывают моменты, когда что-то не клеится, - цитирует официальный сайт КХЛ Быкова. - Нужно терпеливо работать! Профессионализм, что есть у Ковальчука, его страсть и любовь к хоккею и болельщикам – это его жизнь, его характер, его кредо. И его возвращение в сборную говорит о том, что невозможно было пройти мимо, не заметить его. Тем более сейчас с Пашей Дацюком и Сергеем Плотниковым у них хорошее трио. Они составляют мощное звено, которое приятно радует всех болельщиков. Уверен, они будут радовать и в сборной.

- Кстати, как вам игра Павла Дацюка после его возвращения в Россию?

- Знаете, такие игроки, как Паша Дацюк, Илья Ковальчук – украшение хоккея. Россия богата такими, не побоюсь этого слова, великими игроками. Это самые главные пропагандисты хоккея и самая лучшая реклама нашему виду спорта, которая только может быть. Плюс это очень воспитанные, культурные люди. Так что можно просто порадоваться, что Паша вернулся. Тем более с Ильей они составляют отличную связку, и молодому парню рядом с собой дают возможность раскрыться.