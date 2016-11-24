Вячеслав Быков: "Конечно, вы увидите меня в КХЛ. Помирать я не собираюсь"

Сегодня в Москве прошла презентация программы одной из российских аналитических хоккейных систем, в разработке которой участвует бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков. После окончания мероприятия он ответил на вопросы корреспондента "СЭ".

– Я сегодня увидел вас таким бодрым, энергичным. Готовы ли вернуться к тренерской деятельности? Соскучились по ней?

– На самом деле я всегда стараюсь быть бодрым и энергичным. А что касается тренерской деятельности, пока обстоятельства складываются таким образом, что я большую часть времени хочу находиться в семье. От хоккея при этом я не отхожу. Наблюдаю. Вхожу в попечительский совет в швейцарском "Фрибурге". Были предложения, но я пока отказываюсь.

– Внук-то рано или поздно подрастет.

– Подрастет, конечно. Вот тогда и… следующий момент.

– То есть у нас есть шанс увидеть вас в КХЛ?

– Конечно. Помирать я не собираюсь.

– Вы наверняка наблюдали за СКА в этом сезоне. Вам нынешняя ситуация не напоминает ту, что была в чемпионате СССР? Когда был ЦСКА и все остальные.

– Я так вижу, что как раз это и было поставлено во главу угла. И задача была – создать базовый клуб сборной. Я не знаю, от штаба сборной она идет или от ФХР, но параллели в какой-то степени можно провести. В какой-то степени схоже, что мастера высокого уровня собраны в одном клубе. Но говорить, что ситуация такая же, будет неправильно. Что-то конкретное об идее и реализации можно будет сказать лишь по окончании сезона. Или даже после Олимпиады. Я надеюсь, что будет проведена серьезная аналитическая работа, чтобы понять, правильная эта идея или нет. (Игорь ЕРОНКО)

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