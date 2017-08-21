Вячеслав Быков: "Капризов еще успеет отправиться в НХЛ"

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в интервью "СЭ" отметил, что нападающий ЦСКА Кирилл Капризов еще успеет поиграть в НХЛ. В начале этого месяца 20-летний россиянин продлил контракт с московским клубом на 3 года.

– После переезда в ЦСКА Кирилл Капризов продлил контракт на три года. Не поторопился ли наш лучший молодой форвард с этим решением?

– Сложно залезть в голову человеку. Капризов принял взвешенное решение, что стоит еще окрепнуть и стать лидером в России. Он посоветовался со специалистами и семьей. Игра в КХЛ пойдет ему на пользу. В любом случае он еще молодой парень. В ближайшие три года он будет выступать на международном уровне и еще успеет отправиться в НХЛ сложившимся мастером с солидным багажом опыта.

– Кириллу по силам пробиться на Олимпиаду-2018?

– Думаю, да. Он – талантливый парень с хорошим воспитанием. Попадание на Олимпиаду зависит от его трудолюбия, взаимоотношений в команде и многих другие аспектов. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Стартовый матч нового регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА состоится сегодня, 21 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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