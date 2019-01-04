Вячеслав Быков: "Глухова нужно было удалять. Налимов мог получить сотрясение мозга"

Бывший тренер сборной России и ЦСКА Вячеслав Быков разобрал судейство в матче регулярного чемпионата КХЛ между "Ак Барсом" и "Авангардом" (4:3 ОТ), оценивав удар нападающего казанской команды Михаила Глухова в голову вратарю омского клуба Ивану Налимову, сообщает официальный сайт коллектива из Балашихи.

– Я ведь вхожу в дисциплинарную комиссию ИИХФ, которая разбирает спорные моменты на всех чемпионатах мира, – говорит Быков. – Потом уже главный арбитр выносит решение, выписывает дисквалификации.

Мое мнение: безусловно, удаление Глухова должно быть. Я смотрю эпизод… Судья на синей линии мог не увидеть удара в голову. Обзор закрывала спина игрока. Но вот судья в углу стоял напротив. Он обязан был увидеть этот удар. Скорее всего, его внимание в ту секунду было обращено на шайбу. Она ведь отскочила в другую сторону.

На мой взгляд, тут все очевидно. И даже если арбитров подвел человеческий фактор, то дисциплинарный комитет КХЛ должен вынести решение по этому игроку. Я боюсь, вратарь в том моменте мог получить сотрясение мозга. Били неожиданно, сбоку – как в боксе, – приводит слова Быкова сайт "Авангарда".

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