Вячеслав Буланов: "До сих пор не знаю, кто принял решение о моем отстранении"

Известный российский арбитр Вячеслав Буланов, который продолжит карьеру в Чехии, в интервью "СЭ" признался, что до сих пор не знает за что был отстранен от работы в КХЛ. Также он рассказал, что ему предлагали поработать в комитете ИИХФ, но судья отклонил предложение.

- Я читаю интервью Дмитрия Чернышенко и там сказано, что мой вопрос в компетенции главного судьи Алексея Анисимова. Но и главный судья утверждает, что он ничего не решает, - отметил Буланов. - Замкнутый круг. Я до сих пор точно не знаю, кто именно принял решение о моем отстранении. Только слухи, разговоры.

– И основная версия – участие в работе ассоциации хоккейных арбитров.

– Я, как и вы, могу об этом только догадываться.

– Тем, кого отстранили перед этим сезоном, предложили разные должности. Кто-то согласился, кто-то нет. Вам что-то предлагали?

– Из КХЛ ничего не предлагали. А вот Федерация хоккея предложила от России войти в комитет ИИХФ по защите спортсменов. Но я, подумав, отказался. Пока я не заинтересован в такой работе.

– Вы приехали в Чехию и просто стали работать после паузы?

– Поддерживал форму в Москве на первенстве школ. Это мне здорово помогло. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Буланова