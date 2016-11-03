Вячеслав Буцаев: "Все менеджеры КХЛ хотели встречи с главным арбитром лиги"

Сегодня в Москве состоялась встреча главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова с руководителями клубов лиги. Главный тренер и генеральный менеджер "Сочи" Вячеслав Буцаев считает, что встреча получилась продуктивной.

– Думаю, что не только я, но и все менеджеры клубов давно хотели такого диалога, который состоялся сегодня, – приводит официальный сайт КХЛ слова Буцаева. – Потому что в лиге возникают живые проблемы, которые должны решаться только совместно. Я очень рад, что такая встреча состоялась, и надеюсь на то, что она не будет последней. Сегодня главный арбитр выслушал пожелания клубов, а мы, в свою очередь, аргументы судейского корпуса. Это нормальный рабочий процесс. Он был, считаю, весьма продуктивным.