Вячеслав Буцаев: "В "Сочи" уже забыли, когда нападающие забивали голы"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Медвешчака" (0:1) отметил, что его хоккеисты не настроились на эту игру. Это поражение стало первым для сочинской команды после трех побед подряд.

- Во-первых, хотел бы поздравить соперника с победой, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. - Во-вторых, соперник сегодня был более голоден до победы, больше этого хотел и получил эту победу. Есть у нас претензии к ряду нападающих, мы уже забыли, когда они забивали голы. Это, наверное, очень нехорошо, когда за месяц в четырех играх мы не можем забить голы. Поэтому, есть огромные претензии к отдельным игрокам. Результат закономерен.

- Можно ли сказать о том, что игроки не настроились на игру, и была некоторая недооценка соперника?

- Я думаю, все было видно. Думаю, наша игра показала, как мы подготовились к этому матчу.