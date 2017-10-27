Вячеслав Буцаев: "В "Сочи" был период, когда я занимался поиском финансирования для команды"

Бывший главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев в интервью "Бизнес Online" подчеркнул, что за три года работы в клубе ему приходилось решать проблемы и задачи связанные не только со спортом. При этом специалист не уверен в готовности стать исключительно менеджером. Напомним, Буцаев возглавлял "южан" с 2014 по 2017 год.

– Вы совмещали должность генерального менеджера и тренера команды, но в сезоне 60 матчей, а еще нужно и селекцией заниматься. Подход с совместительством оптимальный? – вопрос Буцаеву.

– Повторюсь, я не выполнял финансовые функции. У нас в каждые из трех лет были разные генеральные директоры, на которых возлагалась эта функция. Но скажу больше: за три годы работы в "Сочи" был период, когда я занимался поиском финансирования для команды, а так же приходилось решать проблемы и задачи не связанные со спортом. Для себя получил неоценимый опыт. В конечном итоге этот вопрос был закрыт.

– Вы готовы стать исключительно менеджером и перестать работать тренером?

– Моя послехоккейная карьера начиналась с должности генерального менеджера "Крыльев Советов". Поэтому для меня эта работа не новая, и я не скажу, что она для меня лучше или хуже, чем работа тренера. Но я знаю, какие функции возлагаются на генерального менеджера. Мне и та, и другая профессии интересны. Но для того, чтобы что-то говорить, надо отталкиваться от предложений.