Вячеслав Буцаев: "В перерыве применил весь богатый лексикон, чтобы взбодрить игроков "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после поражения от "Витязя" (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что причиной неудачной игры стало невыполнение установки со стороны игроков. Сочинцы занимают 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Витязь" – девятую строчку.

– Во-первых, соперника с победой, во-вторых, хотел бы извиниться перед болельщиками за безобразные первые 20 минут, – цитирует сайт "Сочи" Буцаева. – Хочу сказать так: когда у вас самый опытный игрок с первых минут начинает допускать ошибки, то здесь или он не присутствует на предматчевом разборе игр или... Знаете, есть такое выражение – "как слепой с глухонемым разговаривают". Наверное, отсюда беды наши.

Пришлось в перерыве применить весь богатый лексикон языка, причем не только русского, и как-то получилось встряхнуть команду. Оказалось, что, оказывается, силы у нас есть, но все в наших головах. Если мы выходим и не выполняем установку, то нас за это соперник наказывает и наказывает жестко. Поэтому здесь психология, нужно разобраться и многим игрокам нужно покопаться в самоподготовке.