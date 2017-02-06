23:22 | ХОККЕЙ — КХЛ

Вячеслав Буцаев: "Сочи" встряхнулся и довел игру до победы"

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Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев подчеркнул, что его подопечные, как и "Торпедо" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ хорошо начали первый период, после чего стали допускать ошибки. По словам специалиста, "леопарды" сумели встряхнуться и перевести игру в нужное русло.

- Соглашусь с коллегой, который сказал, что его команда хорошо начала первый период, но потом провалилась, - приводит пресс-служба сочинцев слова Буцаева. - Но мы смогли встряхнуться, перевести игру в нужное русло и добиться победы. Поздравляю с этим команду, болельщиков.

Большое количество удалений? Это был большой гандикап для "Торпедо", но молодцы, что сумели выстоять, вытерпеть и довести матч до победы.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=SZELdYkpIVw

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