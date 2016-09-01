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Вячеслав Буцаев: "Сочи" в матче со "Слованом" не смог реализовать преимущество"

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Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (1:3) выразил сожаление по поводу поражения. По словам специалиста, его команда не смогла реализовать преимущество во втором и третьем периодах.

– К сожалению, мы не совсем удачно сыграли в некоторых моментах в меньшинстве, в первом периоде, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Буцаева. – Вроде бы неплохо защищались при игре 5 на 3, но не хватило нам чуть-чуть до выхода пятого полевого, когда уже действовали вчетвером. Во втором и третьем периодах не смогли реализовать то преимущество и те моменты, которые создали за эти два отрезка.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Slovan-%E2%80%93-Sochi-Press-konferencija-trenerov-4561

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