Вячеслав Буцаев: "Сочи" в матче со "Слованом" не смог реализовать преимущество"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (1:3) выразил сожаление по поводу поражения. По словам специалиста, его команда не смогла реализовать преимущество во втором и третьем периодах.

– К сожалению, мы не совсем удачно сыграли в некоторых моментах в меньшинстве, в первом периоде, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Буцаева. – Вроде бы неплохо защищались при игре 5 на 3, но не хватило нам чуть-чуть до выхода пятого полевого, когда уже действовали вчетвером. Во втором и третьем периодах не смогли реализовать то преимущество и те моменты, которые создали за эти два отрезка.