Вячеслав Буцаев: "Сочи" уступил "Адмиралу" по содержанию игры"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Адмирала" (0:1) посетовал на неудачную игру в большинстве. По словам наставника, команда, несмотря на поражение, показала достойную игру.

– Прежде всего, хотел бы поблагодарить ребят за волю и характер, проявленные в сегодняшнем матче после всех наших "дорожных происшествий", – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Буцаева. – Мы показали достойную игру. И если в прошлом матче мы потеряли очки благодаря "своим усилиям", то сегодня мы уступили по содержанию игры.

В КХЛ каждый день – это новое сопротивление. Да, у нас сегодня не сработало большинство. Плюс ко всему, при игре 5 на 5 "Адмиралу" удалось забросить на одну шайбу больше.