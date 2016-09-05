Вячеслав Буцаев: "Сочи" провел хороший матч, но с одним голом очень тяжело победить"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (1:3) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист посетовал на низкую реализацию голевых моментов.

– Мы сегодня провели очередной хороший матч, но, к сожалению, не смогли снова забить голы, создавая моменты при игре 5 на 5, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Буцаева. – В этом заключается и причина поражения.

– Что не получилось в большинстве сегодня? Моментов было достаточно много.

– Нереализация моментов – это основная причина. Не смогли реализовать те возможности, которые создали. С одним голом очень тяжело выиграть.

– Насколько на игре вашего нападения сказалось отсутствие Андрея Костицына?

– Конечно, это хоккеист, который может индивидуально решить игру. Но, тем не менее, у нас ведь не только Костицын отсутствовал. Здесь другие ребята должны выходить на иные роли, иные позиции. Повторюсь, последние два матча игра нас устраивает. Единственное, что хромает – реализация. Можно научить играть в защите, в средней зоне, как выходить в большинстве или меньшинстве, но забивать – не научишь.

– В чем заключалась ваша претензия к судьям, когда вы воспользовались своим правом на видеопросмотр?

– С нашей стороны было видно, что там была атака на вратаря.

– При игре 5 на 3 вместо того, чтобы забить гол, удаление получили. Можно ли это считать решающим моментом в игре?

– Опять же, этот момент нужно посмотреть. Со своей скамейки мы не видели, было ли там удаление или нет, касался ли наш игрок клюшкой соперника. Нам показалось, что в том эпизоде игрок "Торпедо" просто споткнулся. Но я не утверждаю, а говорю о том, что нужно посмотреть повтор этого момента. Конечно, такие ситуации – решающие, ключевые. Их нужно использовать.

– Как надолго выбыл из строя Вадим Хомицкий?

– К сожалению, надолго. Травма у него серьезная, так что сроки я называть не берусь.

– Вопрос к обоим тренерам. У вас два игрока сегодня поспорили, кто из них наберет большее количество очков. Как вы относитесь к подобного рода спорам?

– Хоккей – игра азартная. Думаю, что этот спор тоже некий азарт и задор. Поэтому, здесь проблем я не вижу.