Вячеслав Буцаев: "Сочи" попал в небольшую турбулентность"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (1:3) отметил, что по игре его команда выглядела лучше соперника. По его словам, добиваться положительных результатов сочинцам мешает плохая реализация моментов.

- По содержанию игры и по тому, как сегодня играла команда, наверное, мы были сильнее соперника, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. - Но не по конечному результату на табло. Попали мы, если выразиться языком летчиков, в небольшую турбулентность. Все-таки за девять периодов забить только один гол... Вот в этом, в принципе, наши проблемы.