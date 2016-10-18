Вячеслав Буцаев: "Сочи" не хватало эмоций в матче с "Динамо" после игры с "Авангардом"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после победы над минским "Динамо" (2:1 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команде немного не хватило эмоций после встречи с "Авангардом" (2:1). По словам Буцаева, его подопечные не лучшим образом начала этот матч.

– Игра с командой из своей конференции, идет борьба за попадание в восьмерку, поэтому здесь каждое очко – на вес золота, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Буцаева. – Неважно начали первый период, но смогли перестроиться по его ходу, завести ребят. К сожалению, второй период нам полностью не удался, соперник имел преимущество и владел инициативой. Но в третьем периоде мы перевели игру в более правильное направление, были моменты, но здорово сыграл вратарь соперника. В овертайме смогли забить победный гол. Наверное, не хватало у нас эмоций после предыдущей игры. Этот матч мы начали не совсем так, как договаривались.