Вячеслав Буцаев: "Сочи" был вознагражден за агрессивность"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (3:2) отметил, что его команда не сбавляла оборотов, проигрывая по ходу встречи. По его словам, за это сочинцы были вознаграждены тремя очками.

- Ребята - молодцы. Верили до конца, что мы сможем переломить ход матча и выиграть эту игру, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. - Наверное, это самое главное. Даже когда счет стал 2:1 в пользу соперника, мы не сбавляли, а, напротив, прибавили в движении, в агрессивности - и были за это вознаграждены.