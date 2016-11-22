Вячеслав Буцаев: "Слован" не похож на российские команды"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (3:0) отметил, что соперник показал игру, отличную от российских команд. Для сочинцев эта победа стала третьей подряд в чемпионате.

- Мы довольны и результатом, и той игрой, которую показали против соперника, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. - Потому что он действительно очень мастеровитый и не похож на наши российские команды. Поэтому в любой момент можно было ожидать острой игры. Но, еще раз повторюсь, мы сегодня очень хорошо сыграли.