Вячеслав Буцаев: "Сегодня у "Сочи" играла команда"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком"​ (4:1) остался доволен игрой команды. По словам наставника, игроки продемонстрировали хороший темп, хороший настрой и хорошее движение.



– Во-первых, хотел бы поздравить наших болельщиков и ребят с победой, – цитирует Буцаева официальный сайт клуба. – Сегодня мы хорошо провели матч, был хороший темп, хороший настрой на игру, хорошее движение. Да, были какие-то шероховатости, но сегодня играла команда. Кто-то ошибался, другие исправляли эти ошибки. Мы понимали, что "Спартак" неудачно выступал в нескольких предыдущих играх, поэтому ждали, что сегодня будет тяжелая борьба.