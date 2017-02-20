Вячеслав Буцаев: "С Петерссоном мы не расстаемся, но им интересуются другие клубы КХЛ"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев заявил, что клуб не планирует расставаться со своими лидерами, несмотря на интерес со стороны других клубов КХЛ. В текущем сезоне регулярного чемпионата Андре Петерссон из-за травмы провел всего 39 матчей и набрал 29 (14+15) очков. По итогам чемпионата "Сочи" занял 9-е место на "Западе" и не попал в плей-офф.

– С Петерссоном мы пока ни в коем случае не расстаемся, будем разговаривать, – цитирует "Р-Спорт" Буцаева. – Посмотрим, насколько он хочет играть здесь, быть частью команды "Сочи". Другие клубы КХЛ тоже интересуются Петерссоном, получающим статус ограниченно свободного агента. Будем общаться, искать компромисс, если не достигнем – рассмотрим другие варианты. То же самое относится и к шведскому защитнику Оскару Фантенбергу.

Фантенберг и нападающий Иван Захарчук показали в прошедшем сезоне хороший результат, если брать цифры. Но обоим еще нужно много работать, чтобы стать серьезными игроками. В следующем сезоне "Сочи" будет другой командой, но у нас так каждый сезон происходит – останутся только те игроки, которые подходят нам по уровню, по отношению.