Вячеслав Буцаев: "Рано говорить о потенциале Яценко"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев высоко оценил игру вратарей в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (1:0 Б). По его словам, "сочинцы" плохо начали встречу, но потом сумели исправить ситуацию.

- Хорошая игра, хороший соперник, здорово сыграли вратари, - приводит пресс-служба сочинцев слова Буцаева. - Первый период начали не совсем хорошо, практически половину периода играли в меньшинстве, но потом смогли перестроиться и уже не допускали тех ошибок, что были в первом периоде.

- Учитывая дефицит центральных нападающих, не могли бы вы оценить сегодняшнюю игру новичка команды Ивана Яценко?

- Достаточно неплохо сыграл для первого матча, но говорить о его потенциале еще рано. Надеемся, что он станет достойным членом нашей команды. Желаем ему в этом удачи.