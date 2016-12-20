22:31 20 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Вячеслав Буцаев: "Понравилось, как "Сочи" играл после седьмой минуты"

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Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (1:3) отметил, что сегодня его команде не улыбнулась удача. По словам наставника, ему понравилось, как хоккеисты играли после седьмой минуты встречи.

- Нам понравилось содержание игры и то, как играла команда после седьмой минуты первого периода, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. - Это еще раз говорит о том, что игра состоит из 60 минут. Были у нас возможности отыграться в этом матче, но, наверное, голевое счастье все-таки сегодня нам не улыбнулось.

 

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Lokomotiv-Sochi-Press-konferencija-trenerov-5315

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