Вячеслав Буцаев: "Петерссон, скорее всего, пополнит "богатый" лазарет "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (3:2) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу. Специалист рассказал, что у нападающего Андре Петерссона подозрение на перелом.

– Тяжелая победа после непростого выезда, – приводит официальный сайт "Кузни" слова Буцаева. – Наверное, довлел тот груз, что создавали много моментов, но не могли реализовать. Молодцы, что играли до конца. Верили. И все-таки сумели переломить ход матча. Повели в счете и очень здорово отыграли в концовке, когда действовали 5 минут в меньшинстве.

– Что с Петерссоном?

– Подозрение на перелом. Скорее всего, он пополнит наш достаточно "богатый" лазарет.