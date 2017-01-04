Вячеслав Буцаев: "Основательно подготовились к игре с "Автомобилистом"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев остался доволен действиями своих подопечных после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом" (5:1) и отметил, что команда серьезно готовилась к первой игре нового года. "Сочи" располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" идет на 11-й строчке на "Востоке".

– Поздравляю всех с Новым годом, – сказал Буцаев. – Желаю, чтобы в 2017-м не повторился 1917-й. Своих игроков поздравляю с первой победой в новом году. Сыграли хорошо, дисциплинированно.

– Такое ощущение, что ваши игроки тренировались и 31 декабря, и 1 января, настолько ваша команда парила на льду.

– Нет, не тренировались. Есть профсоюз игроков. Мы учли, что соперник сыграл турнир в Швейцарии, и подготовились основательно. (Алексей МАКСИМОВ)