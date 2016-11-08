Вячеслав Буцаев: "Кузня" оказалась сильнее в серии буллитов"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого "Металлурга" (0:1 Б) отметил, что его команда не воспользовалась своими шансами. По словам наставника, "Кузня" оказалась сильнее в серии буллитов.

"Металлург" - с победой, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. - Не забивая голов, невозможно рассчитывать на что-то. Были у нас сегодня моменты, но мы не воспользовались ими. В серии буллитов соперник оказался сильнее.