18:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

Вячеслав Буцаев: "Кузня" оказалась сильнее в серии буллитов"

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Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого "Металлурга" (0:1 Б) отметил, что его команда не воспользовалась своими шансами. По словам наставника, "Кузня" оказалась сильнее в серии буллитов. 

"Металлург" - с победой, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. - Не забивая голов, невозможно рассчитывать на что-то. Были у нас сегодня моменты, но мы не воспользовались ими. В серии буллитов соперник оказался сильнее.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Metallurg-Nk-%E2%80%93-Sochi-Press-konferencija-trenerov-5043

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