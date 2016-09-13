Вячеслав Буцаев: "Куньлунь" достойно сражался, "Сочи" пришлось нелегко в концовке"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Куньлунем" (3:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отдал должное китайской команде.

– Сегодня мы провели более содержательно все 60 минут матча, нежели в предыдущей игре, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Буцаева. – Знали, что соперник очень хорош, команда, которая в своем составе имеет достаточно хороших игроков. Кто-то считал, наверное, перед началом сезона, что команда будет, так скажем, легкой прогулкой для команд КХЛ, но они глубоко ошибаются. Игра была очень интересной и живой, здорово, что забили три гола, но, наверное, могли снять эту напряженность, если бы смогли реализовать те моменты, которые создали. При счете 3:1 если бы забили, то концовка могла быть и проще. А так – "Куньлунь" достойно сражался до конца, и нам пришлось нелегко в концовке.

– Сегодня не играл Андре Петерссон. На кого вы рассчитывали в нападении? Кто должен был раскрыться?

– На всех. Не может один игрок проигрывать или выигрывать матч. Играет вся команда, поэтому каждый должен уметь заменить того или иного травмированного игрока.