Вячеслав Буцаев: "Команда не выполнила игровое задание"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после победы над "Спартаком" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что увидел в игре своей команды не то, что хотел получить. В турнирной таблице Западной конференции "Сочи" идет на девятом месте, а москвичи идут на 13-й строчке.

– Мы довольны победой, это главное, – сказал Буцаев. – А по игре скажу так: мы увидели не совсем то, что хотели получить от команды. Но, тем не менее, поздравляю ребят с тяжелой победой.

– Как вы оцените шансы своей команды на плей-офф?

– Нужно играть каждый следующий матч. Со СКА и ЦСКА в том числе.

– Как вам игра Воробьева?

– Если играет, значит, мы им довольны.

– Вы сказали, что победа получилась тяжелой. В чем ее тяжесть, в том, что не подарили победу Якушеву?

– Александра Сергеевича мы сегодня лично поздравили. Давайте мух отделять от котлет. Мы не увидели выполнения того игрового задания, которое давалось команде, поэтому столкнулись с проблемами во втором и третьем периодах. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)