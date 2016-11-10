Вячеслав Буцаев: "Индивидуальное мастерство игроков "Авангарда" было выше, чем у хоккеистов "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после поражения от "Авангарда" (0:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что индивидуальное мастерство игроков соперника в этой встрече оказалось выше. По словам Буцаева, его не радует то, что команда не может забить во второй встрече подряд, передает корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– Команду хозяев с победой, – начал Буцаев. – Сегодня индивидуальное мастерство игроков "Авангарда" было выше, чем у нас. Может, по первому периоду так не казалось, но, тем не менее, мы допустили некоторые ошибки в обороне, за что соперник нас наказал. Ну и, конечно, не радует то, что вторую игру не можем забить.