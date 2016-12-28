Вячеслав Буцаев: "Игру со "Спартаком" решила реализация моментов"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (1:4) отметил, что результат игры решила реализация моментов. Поражение не позволил сочинцам догнать "Витязь" в борьбе за восьмое место в турнирной таблице.

- Хочу поздравить команду соперника с победой, а всех болельщиков - с наступающим Новым годом, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. - Сегодня игру решила реализация моментов. Мы неплохо начали первый период, но, к сожалению, не смогли воспользоваться тем численным преимуществом, которое у нас было в первом периоде, хотя моменты были и при игре 5 на 5 тоже. Во втором периоде соперник нам показал, как нужно это делать. Розыгрыш лишнего игрока, ну и плюс наказал нас контратакой. В третьем периоде пытались уже что-то изменить, сыграть активнее, но соперник грамотно сыграл, по счету. Вот в принципе сценарий сегодняшнего матча.