Вячеслав Буцаев: "Игроки "Сочи" показали волю и характер"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата против московского "Динамо" (5:3) отметил, что его игроки были психологически перенапряжены. По его словам, команда смогла собраться и переломить ход встречи.

- Прежде всего ребят и болельщиков хотел бы поздравить с победой, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. - Это действительно тяжелый матч: хороший соперник, хорошая мотивация. Нелегко нам давались последние несколько игр, понятно, что психологически где-то ребята были перенапряжены. Но здорово, что команда смогла сегодня собраться, показать волю и характер и переломить неудачную тенденцию.