20:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Вячеслав Буцаев: "Игроки "Сочи" показали волю и характер"

0
0
0

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата против московского "Динамо" (5:3) отметил, что его игроки были психологически перенапряжены. По его словам, команда смогла собраться и переломить ход встречи. 

- Прежде всего ребят и болельщиков хотел бы поздравить с победой, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. - Это действительно тяжелый матч: хороший соперник, хорошая мотивация. Нелегко нам давались последние несколько игр, понятно, что психологически где-то ребята были перенапряжены. Но здорово, что команда смогла сегодня собраться, показать волю и характер и переломить неудачную тенденцию.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-Dinamo-Press-konferencija-trenerov-5345

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ