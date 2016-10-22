Вячеслав Буцаев: "Единственная ошибка "Сочи" привела к тому, что "Динамо" почувствовало игру"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (3:2 Б) отметил, что его команда могла увеличить счет после первой заброшенной шайбы. По его словам, к серии буллитов в этом поединке привели необязательные ошибки соперников.

- Тяжелый матч. Вроде мы начали игру даже неплохо, забили первый гол, имели возможность еще увеличить счет, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. - Но, к сожалению, единственная и ненужная ошибка за 15 минут привела к тому, что соперник воспользовался ею и сравнял счет, почувствовал игру. Во втором периоде много играли в меньшинстве, опять же, одна ошибка - соперник повел 2:1. Хорошо, что смогли отыграться в концовке и вытащить этот матч по буллитам. Так что, тяжелая победа, но это победа.