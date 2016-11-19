Вячеслав Буцаев: "Для "Сочи" игра против "Салавата" – самая содержательная"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Салаватом Юлаевым" (4:3 Б) посетовал, что его команда не смогла удержать победный счет в основное время. Гости сравняли счет за три секунды до окончания основного времени.

– Интересный соперник, интересная игра, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Буцаева. – За последние игры, которые были после перерыва, наверное, эта – самая содержательная. Именно по игровому заданию, по своей тактике. Поэтому ребята молодцы, к сожалению, не смогли довести матч до победы в основное время, а пропустили третий гол, но выиграли по буллитам.

– Кто научил Егора Морозова так исполнять штрафные броски?

– Я думаю, что это не приходит за один раз. Значит, он это делал давно и у него получается. Думаю, что в арсенале нужно иметь не только один финт, а несколько.