Вячеслав Буцаев: "Для "Сочи" игра против "Салавата" – самая содержательная"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Салаватом Юлаевым" (4:3 Б) посетовал, что его команда не смогла удержать победный счет в основное время. Гости сравняли счет за три секунды до окончания основного времени.
– Интересный соперник, интересная игра, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Буцаева. – За последние игры, которые были после перерыва, наверное, эта – самая содержательная. Именно по игровому заданию, по своей тактике. Поэтому ребята молодцы, к сожалению, не смогли довести матч до победы в основное время, а пропустили третий гол, но выиграли по буллитам.
– Кто научил Егора Морозова так исполнять штрафные броски?
– Я думаю, что это не приходит за один раз. Значит, он это делал давно и у него получается. Думаю, что в арсенале нужно иметь не только один финт, а несколько.
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http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-%E2%80%93-Salavat-Julaev-Press-konferencija-trenerov-5126