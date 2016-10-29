Вячеслав Буцаев: "Для "Сочи" главным было заработать три очка"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после победы над "Спартаком" (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ оценил игру Святослава Гребенщикова, для которого этот матч стал дебютным. Также специалист отметил, что Оскар Фантенберг пропустил встречу из-за проблем со здоровьем.

– Мы довольны тремя очками. Ребят с победой, - сказал Буцаев. - Сегодня было главное - заработать три очка.

– Как оцените игру Святослава Гребенщикова, который провел сегодня первый матч?

– Мы не просто так его брали в команду, знаем, что он здорово играл в Высшей лиге. Настал момент, когда мы смогли это сделать. Считаю, что он бился достаточно неплохо для первой игры и провел хороший матч.

– Что с Оскаром Фантенбергом?

– У него проблемы со здоровьем. Думали, что сможет сегодня принять участие в матче, но он не смог.

– Поедет ли он в сборную?

– Это вопрос. Думаю, вряд ли. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)